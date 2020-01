AZGENON , toute nouvelle marque française dans le monde du jeu vidéo, fait son entrée sur le marché avec un premier modèle de fauteuil Gaming, le Z100. Créé par des spécialistes de l’univers Gaming et pour les joueurs les plus acharnés, le fabricant veut proposer un fauteuil de qualité et accessible à tous.

Le siège Z100 est disponible en 7 coloris : bleu, blanc, rouge, noir, vert, jaune, orange, pour donner le plus de choix possible à l’utilisateur. La qualité étant le maitre mot de la marque, AZGENON propose son Z100 avec des couleurs fortes et des finitions irréprochables. Le confort est assuré par une mousse dense recouverte de simili cuir qui offre un design sobre et travaillé.



Le fauteuil est large afin de s’adapter à la morphologie de tous, notamment grâce à une assise de 52 par 51 cm. Son basculement de 20 ° du dossier permet d’obtenir la position de son choix et une aise durant les longues sessions de jeu. Il est aussi réglable en hauteur. La qualité d’un fauteuil se juge aussi grâce à sa robustesse et AZGENON l'a bien compris. Le Z100 est équipé d’un piètement en métal renforcé, d’un vérin classe 4 et peut supporter un poids maximal de 120 kg. Les roulettes de 60 mm de diamètre s’adaptent à toutes les surfaces pour une glisse parfaite.



Le Z100 est déjà disponible au prix de 179,99 euros et est garanti 2 ans.