Corsair et Elegato ont étroitement collaboré pour proposer de nouveaux produits aussi bien pour les Gamers que les créateurs de contenu. Et c’est ainsi que l’Elgato 4K60 S+, l’Elgato Key Light Air et le clavier Gaming mécanique K95 RGB PLATINUM XT ont été présentés au CES de Las Vegas.





L’Elgato 4K60 S+ est une solution de capture 4K60 HDR10 externe de pointe, capable d’enregistrer de manière autonome sur carte SD. Elle dispose d’une connectivité USB 3.0 pour la diffusion en direct via un PC, mais aussi d’un slot pour carte mémoire. Grâce à cette carte SD, il est possible d’enregistrer votre Gameplay en 4K60 HDR10 sans avoir besoin d’un ordinateur connecté. Avec un encodage HEVC intégré, le passthrough sans aucun retard, la qualité incroyable et le tout en gardant le format d’origine, capturer vos plus beaux exploits sur Xbox One X et PS4 Pro n’a jamais été aussi simple. Le Logiciel Elgato vous permet, une fois connecté à votre PC, d’enregistrer de façon illimitée sur un disque dur et de profiter des fonctionnalités comme le «Flashback recording» ou le «Live commentary» pour éditer vos vidéos.



L’Elgato Key Light Air, un modèle compact du célèbre panneau LED Key Light. Il dispose des mêmes grandes lignes tout en étant plus petit pour s’adapter au mieux aux configurations restreintes. Il est équipé de 80 LED OSRAM premium et d’une technologie de diffusion multicouche, pour un total de 1 400 lumens et une plage de températures de couleur comprise entre 2 900 et 7 000 K afin de satisfaire le plus possible vos besoins. Il est réglable via une application gratuite disponible sur iOS, Android, Windows et Mac afin de pouvoir éteindre/allumer et de régler et d’ajuster la luminosité à la volée en toute simplicité.



Le clavier Gaming mécanique K95 RGB PLATINUM XT est le fruit du partenariat entre Elgato et sa société mère, Corsair, afin d’être le 1er clavier Gaming intégrant le logiciel Elgato Stream Deck ainsi que Corsair iCUE. Celui-ci dispose de toutes les technologies de la version non XT, comme le rétroéclairage RGB dynamique par touche avec LightEdge 19 zones, le châssis en aluminium brossé durable et les switchs mécaniques 100 % CHERRY MX. L’intégration de Elgato Stream Deck permet aux utilisateurs de programmer des commandes de diffusion personnalisées sur les touches de macro dédiées. Le clavier est livré avec un autre jeu de touches S-key pour les touches de macro afin de pouvoir distinguer visuellement les commandes de diffusion. Les touches restantes sont des touches PBT à double injection ultra-durables.



Tous ces produits sont disponibles et garantis 2 ans.