Le nouveau boîtier E-ATX ne manque pas de fonctionnalités, qui incluent, entre autres, un éclairage RGB et ARGB avec contrôleur intégré dont les éléments sont montables en chaîne, le support de la majorité des marques de cartes mère allant jusqu’à 275 mm, le support de radiateurs jusqu’à 360 mm à l’avant et 280 mm sur la partie supérieure. Le boîtier utilise un verre extrêmement transparent et armé d’un film de sécurité unique, directement issu de l’industrie automobile, permettant ainsi aux Leds situées directement à l’intérieur des panneaux de verre de briller de manière plus intense et diffuse.Des slots PCIe modulaires offrent la possibilité d’installer les cartes graphiques à la verticale, tandis que les filtres à poussière facilement amovibles et accessibles tout autour du châssis complètent cet ensemble de caractéristiques, faisant du BitFenix Dawn TG un mix parfait entre esthétisme, fonctionnalité et performance.Le Bitfenix Dawn TG sera disponible dès la 1ère quinzaine de février 2020 au tarif indicatif de 109,90 euros.