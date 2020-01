Aujourd'hui nous testons pour la première fois un siège de chez Noblechairs , le modèle HERO plus précisément, dans sa déclinaison « Black Edition ». Le HERO est un siège au design semi-baquet avec un revêtement que la marque qualifie d'hybride, un mélange de vinyle et de polyuréthane. Selon Noblechairs, cela procure au revêtement synthétique des propriétés qui en font un matériau respirant et durable à la fois. À part cela, son design est plutôt austère sans extravagances colorées, ce qui plaira aux amateurs de sobriété et de simplicité, dans une certaine mesure cela dit. Voyons ce que donne le test de ce siège pensé pour des utilisateurs de petit et surtout grand gabarit en tête.