Thermaltake est connu pour ses solutions de refroidissement, ses boitiers et ses alimentations, mais le fabricant ne s’arrête pas là. Il dispose aussi d’une panoplie de périphériques Gaming et profite du CES pour présenter les petits nouveaux. Le clavier TK5 RGB Gaming, la souris TM5 RGB et la souris TM5 RGB Wireless Gaming sont les trois nouveaux équipements du constructeur destiné à nous faciliter la vie une fois en jeu.



Le clavier TK5 RGB Gaming est très classe et sobre à la fois tout en étant doté d’effet lumineux via les LEDs ARGB. Sa coque est en aluminium de première qualité et dispose de touches « flottantes» pour une faciliter le nettoyage et la maintenance. L’originalité du clavier réside dans les effets lumineux sous et tout autour du clavier, pour une nouvelle expérience d’éclairage. Le clavier dispose d’une molette en métal pour le réglage du volume, de touches multimédia et audio dédiées, de passe câble, de port USB et d’un repose-poignet détachable magnétique faite de cuir synthétique pour un confort optimal. Le logiciel iTAKE engine du constructeur s’occupera des effets lumineux, des macros et d’autres paramétrages, mais le clavier est, bien entendu, inclus dans l’écosystème TT RGB PLUS. Le TK5 RGB Gaming dispose de switches Cherry MX pour une précision ultime et une longue durée de vie.



La souris sans fil TM5 RGB Wireless Gaming supporte une fréquence de 2,4 GHz, pour assurer un signal puissant et éviter les interruptions dans les sessions de jeu. Elle dispose aussi d’une connexion Bluetooth ainsi que d’un câble de connexion USB si besoin. Elle est ambidextre afin de satisfaire la plupart des joueurs. Le capteur optique est un Pixart PMW-3335 avec un DPI allant jusqu’à 16 000. Les switchs OMRON, résistants à plus de 50 millions de clicks, sont là pour assurer une longue durée de vie ainsi qu’une très grande rapidité et précision des actions. La TM5 bénéficie d’un éclairage RGB sur 2 zones paramétrables via iTAKE et l’écosystème TT RGB PLUS (comprenant Amazon ALEXA ou Razer Chroma).



La souris TM5 RGB Gaming est, elle aussi, ambidextre. Elle dispose d’un capteur optique Pixart PMW-3389 avec une sensibilité de 100 à 16 000 DPI. Comme la version wireless, elle utilise des switchs OMRON ainsi que d’une mémoire flash de 64Kb. Pour ce qui est des effets lumineux, ils se diffuseront sur trois zones ainsi que sous la souris et le tous gérer par iTAKE et l’écosystème TT RGB PLUS. Son design atypique et ses couleurs noir et grises trouveront leurs places sur n’importe quelle battelstation.



Ces périphériques Thermaltake seront disponibles début d’année 2020.