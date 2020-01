Le Wifi 6 se développe en ce moment, et Netgear propose de plus en plus d'équipements disposant de cette nouvelle norme de réseau sans fil, avec des débits jusqu'à 1,8 Gbit/s ! Et c'est notamment le cas du système Nighthawk Mesh MK62, dont l'objectif est de permettre d'avoir du wifi dans toute la maison.

WIFI 6 Dual Band simultané AX1800



4 antennes internes hautes performances



Beamforming explicite pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz



Compatible MU-MIMO pour une diffusion de données simultanée



Puissant processeur Quad-Core 1,5 GHz

WiFi disponible dans toute la maison : profitez d'un streaming 4K UHD fluide et d'une connexion Wifi fiable dans toutes les pièces. Le système comprend une base et un satellite.



Dernière technologie Wifi 6 : technologie Dual Band améliorée conçue pour renforcer la fiabilité et la rapidité des connexions. Elle peut prendre en charge 25 appareils ou plus et offre un streaming plus fluide ainsi qu'une meilleure connectivité.



Wifi ultra-rapide : vitesses combinées allant jusqu'à 1,8 Gbit/s, pour les besoins de toute la famille (streaming, jeux en ligne, maison connectée, etc.).



Compatible avec les périphériques Wifi existants : rétrocompatibilité avec les appareils clients 802.11a/b/g/n/ac (Wifi 5 et versions antérieures).



Couverture fiable : profitez d'une connexion Wifi fiable dans toute la maison ; système adapté à des superficies allant jusqu'à 200 m², idéal pour les habitations de taille moyenne.



Extensible : possibilité d'ajouter des satellites pour étendre la couverture. Ce système Wifi Mesh prend en charge la technologie Wifi EasyMesh™ pour une meilleure compatibilité.



Nom du réseau WiFi et mot de passe uniques : le nom de réseau unique permet de bénéficier d'une itinérance fluide d'une pièce à l'autre, dans toute maison. Vous pouvez ainsi profiter du streaming sans perdre le signal.

Alors que la gamme Orbi met l'accent sur la simplicité d'utilisation, la gamme Nighthawk est à destination des utilisateurs avancés, qui veulent pouvoir gérer eux mème le paramétrage de leur réseau. Celui-ci peut d'ailleurs être configuré au travers d'une application mobile. Et afin d'offrir une grande couverture, le pack intègre une base (MR60) et un satellite (MS60). Les 2 boitiers ont des caractéristiques techniques quasi-identiques au niveau du design et du wifi :C'est au niveau de la connectique filaire que cela change, la base en 2 – dont une pour se connecter à la box – et le satellite en a une seule.Regardons maintenant les fonctionnalités disponibles :Côté prix, le pack MK62 sera disponible au prix 229 euros TTC à partir de mars. Plus tard, un autre kit, le MK63, sera proposé. Il sera composé d'une base et de 2 satellites.