De plus en plus de boitiers ont un design qui sort vraiment de l'ordinaire, et c’est au tour de Thermaltake de présenter un modèle de ce type lors du CES. L’AH T600, inspiré des lignes d’un hélicoptère, ne passe pas inaperçu. Existant en deux coloris, noir ou blanc, le boitier se veut «open frame» et dispose d’un panneau latéral en verre trempé, mais pas que ! En effet, sur l’avant et pour accentuer l’effet cockpit, 3 autres parois en verre trempé donneront de la visibilité sur l’intérieur du boitier. Son design atypique donnera aussi de l’intérêt aux fans de Star wars...





Le panneau I/O frontal à aussi été travaillé, il dispose de 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0, on port type-C, les ports HD Audio ainsi qu’un bouton Power au design du boitier. La ventilation n’a pas été négligée pour autant et l’AH T600 est compatible watercooling, notamment grâce au logement de radiateur de 480 mm sur la face avant et un autre de 360 mm sur le côté droit. Fidèle à lui-même, le constructeur donne accès à tous les éléments afin de nous laisser manipuler les composants le plus aisément possible.



Pour ce qui est des caractéristiques générales, l’AH t600 supporte les cartes mères jusqu’au format E-ATX et les ventirads de 195 mm. Il est à noter que les cartes graphiques sont acceptées jusqu’à 400 mm de long, aussi bien verticalement qu’horizontalement (sans réservoir ni radiateur) ou 300 mm avec une installation watercooling. Le stockage sera géré par 2 emplacements pour HDD 3,5" ou 3 SSD 2,5".



Le boitier sera disponible début 2020 avec une garantie de 3 ans. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment.