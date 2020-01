Le CES 2020 est l'occasion pour Thermaltake de présenter ses futurs ventilateurs de radiateurs, les Riing Quad. Ce nom leur vient du fait que chaque ventilateur possède 4 anneaux de leds adressables individuellement. Ils sont déclinés en 120 et 140 mm ainsi qu'en noir et en blanc.

Ces ventilateurs se composent d'un cadre avec des inserts anti-vibrations aux points de fixation, d'une hélice à 9 pales et d'un roulement à billes hydraulique. L'ensemble de ces caractéristiques permettent d'obtenir de très bonnes performances en terme d'airflow tout en restant silencieux. Thermaltake annonce 60,17 cfm et 1,71 mm-H2O pour le Riing Quad 14 ainsi que 40,9 cfm et 1,4 mm-H2O pour le Riing Quad 12. Les Riing Quad sont pilotables en PWM.Les Riing Quad sont possèdent donc un total de 54 leds ARGB réparties sur 2 anneaux extérieurs de 18 leds et 2 anneaux intérieurs de 9 leds. Chaque anneaux est pilotable indépendamment. Afin de gérer tout ceci, Thermaltake présente en simultané son nouveau logiciel de gestion des effets ARGB : NeonMaker Light Editing Software. Ce dernier permet de gérer, créer et orchestrer l'ensemble des leds des Riing Quad. Pour présenter tout ceci, Tt propose une vidéo :Les Riing Quad seront vendus en pack de 3 ventilateurs avec un contrôleur qui se connecte en USB 2.0 à la carte mère.