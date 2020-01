Le CES 2020 est toujours en cours et c’est au tour de Crucial de présenter ses nouveautés. Et c’est donc deux nouvelles générations de DDR4 qui sont sur le stand du fabricant, à savoir les gammes Ballistix et Ballistix MAX. Toutes deux bénéficient maintenant de dissipateurs thermiques améliorés ainsi que des 16 LEDs ultras lumineuses reparties sur 8 zones. Des puces Micron optimisée et super rapides font des ses modules mémoire les armes ultimes dans les configurations gamers les plus puissantes.



La gamme de mémoires Crucial Ballistix dispose de fréquence allant de 2400 à 3600 MHz et va de 4 Go à 36 Go. Elles disposent de dissipateurs thermiques améliorés en aluminium de couleur noir, rouge ou blanc afin de satisfaire un plus large panel d’utilisateur. Les modules disposant de LEDs sont paramétrables directement via la plupart des logiciels de gestion d’effet lumineux.



La gamme de mémoire Crucial Ballistix MAX, dispose quant à elle de fréquences allant de 4000 à 4400 MHz et va de 8 Go à 16 Go. Elle bénéficie de la même gestion d’effet lumineux que la gamme Ballisitx. Le dissipateur thermique, lui, est noir et en aluminium extrudé de haute qualité pour une évacuation de la chaleur très efficace. Une barre lumineuse amovible peut être remplacée par une version imprimée en 3D pour encore plus de personnalisation.



Les nouvelles gammes Crucial Ballistix et Ballistix Max remplaceront les célèbres séries Ballistix Sport, Tactical et Elite, et seront disponibles à compter du 4 février 2020, les prix ne nous ont pas été communiqués.