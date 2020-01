Alors que le CES 2020 vient d’être lancé, c’est Thermaltake qui ouvre le bal en nous propose un nouveau boitier moyen-tour, le S300 TG. Celui-ci rejoint la série S avec un design minimaliste et il existe en deux couleurs : blanc ou noir. Il dispose d’un panneau latéral en verre trempé de 4 mm afin de mettre en avant votre configuration et propose un système de « cable management » avancé à l’arrière.





Il propose ainsi un flux d’air optimisé pour un refroidissement efficace des composants tout en étant compatible watercooling. Le S300 TG vient équiper d’un ventilateur arrière de 120 mm et dispose de suffisamment de place pour installer 2 ventilateurs de 200 mm à l’avant ainsi qu’un de 200 mm sur le dessus. Il est doté de filtres anti-poussières magnétiques sur le dessus, l’avant et le dessous pour favorisé le flux d’air tout en protégeant l’intérieur des poussières. Pour le côté watercooling, un radiateur de 240, 280 ou 360 mm trouvera sa place.



À l’intérieur, il est possible d’installer votre carte graphique de 360 mm, horizontalement ou verticalement, un ventirad allant jusqu’à 170 mm et accepte les cartes mères jusqu’au format ATX. Le Panneau avant I/O, lui, propose un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port HD Audio ainsi qu’un bouton Power et Reset. Un cache d’alimentation vous permettra de garder l’intérieur de boitier propre tout en laissant apparaitre une partie de l’alimentation.



Le boitier est déjà disponible au prix de 90 euros.