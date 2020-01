Trust Gaming ajoute un petit nouveau dans sa gamme GXT, le casque GXT 414 Zamak Premium : un casque multi-plateformes polyvalent. Celui-ci a été conçu pour offrir la meilleure expérience sonore aussi bien pour le gaming que la musique que ce soit pour votre PC, votre Nintendo Switch, vos manettes Xbox One ou PS4 et même avec votre smartphone.



Le Zamak est doté de haut-parleurs de 53 mm Neodymium assurant une écoute très riche ainsi que d'une pression sonore de 110 dBs. Il dispose, aussi, d’oreillettes circum-aurales pour couper tous les sons extérieurs et rendre le son dans le casque encore plus net et précis. Son bandeau rembourré ajustable viendra, en plus des oreillettes inclinables, assurer un confort optimal. Le Zamak bénéficie de plus d’une qualité de finition Premium avec son revêtement en similicuir, ses pièces métalliques et ses câbles en nylon tressé pour une excellente durée de vie.



Son microphone flexible détachable est équipé d'un filtre anti-pop afin de rendre la communication la plus propre et cristalline possible. Que ce soit sur console, pc ou smartphone, le Zamak propose une qualité d'écoute et de voix d'une excellente qualité. Il est livré un avec un assortiment de câbles de différentes longueurs et connectiques pour s’adapter à vos besoins.



Le casque GXT 414 Zamak est déjà disponible au prix de 74,99 euros.