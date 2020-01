Pour la certification de rendement : T pour Titanium, P pour Platinium, G pour Gold

Pour la modularité : X pour modulaire, M pour semi-modulaire, C pour câble fixe.

Afin de mieux s’organiser et de mieux identifier son matériel, Seasonic renomme ses alimentations. Cette harmonisation rendra plus simple le repérage et aidera au mieux l’utilisateur dans son choix. Le catalogue du fabricant étant assez vaste et fourni, il été nécessaire pour la marque de trouver une codification simple.On peut notamment voir les gammes Prime, Focus et Core prendre des suffixes d’identification comme TX, GM, PX,... Chaque lettre correspond à une caractéristique :Ce qui donne, par exemple : Prime TX. Il s'agit donc d'un bloc de la gamme Prime, certifié 80+ Titanium et entièrement modulaire.Le renommage est d'ores et déjà lancé, et devrait ainsi faciliter le choix !