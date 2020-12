Il existe plusieurs gammes et modèles de sièges chez Noblechairs , mais celui-ci continue d’innover afin de proposer un maximum de choix aux utilisateurs. Cette fois-ci, c’est la gamme EPIC qui bénéficie d’un thème Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ainsi que de plusieurs innovations.

Caractéristiques techniques

durables, facile à entretenir, résistant aux éclaboussures et respirant

Ergonomie optimisée et certifiée pour de longues sessions, jusqu’à 9 heures d’utilisation continue

Matériau hybride haut de gamme avec une finition mate

Hauteur de l’assise réglable

Supporte jusqu’à 150 kg

Joues latérales avec des éléments carbone

Logo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team logos finement brodé dans l’appui-tête

Base en aluminium avec des roulettes en nylon «vert PETRONAS»

Coussins amovibles pour la nuque et les lombaires avec le logo Mercedes-AMG Petronas

Formula One Team délicatement brodés

Le partenariat entre noblechairs et Mercedes ayant déjà fait succès, il été évident qu’il ne s’arrêterait pas là. En Effet, c’est avec une nouvelle texture via un matériau hybride ultra respirant que ce nouveau modèle fait son apparition. Cela a permis de réduire les transpirations des gamers tout en améliorant le confort lors des longues sessions de jeux.Ce matériau permet d’offrir un effet visuel se rapprochant du cuir, mais aussi d’en avoir la texture et le toucher. Il est encore plus durable et résistant, notamment en éclaboussures, aux abrasions, à l’hydrolyse, au feu, mais aussi aux UV, ce qui permet de conserver les couleurs du siège après une longue période.Le nouveau siège EPIC Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sera prochainement disponible au tarif de 429,90 euros.