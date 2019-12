Thermaltake lance une version blanche du boitier moyen tour S500. Celui-ci garde toutes les caractéristiques du boitier de base, seule sa couleur change, afin de proposer plus de choix aux utilisateurs. Cette version Snow dispose d’une vitre en verre trempé et de matériaux de haute qualité tout en restant très élégante et simple.



Le flux d’air est optimisé grâce à deux ventilateurs préinstallés, un de 140 mm sur l’avant et un de 120 mm à l’arrière. Il accueillera aussi jusqu’à 3 ventilateurs de 140 mm sur l’avant ou deux de 200 mm et jusqu'à 2 ventilateurs de 200 sur le dessus, de quoi assurer une ventilation très puissante. Il est, bien sûr, compatible watercooling, de quoi proposer un thème hiver à votre configuration. Il est possible d’installer un radiateur de 360 mm sur le dessus et 420 sur le devant.



Le S500 est fonctionnel, il prend en charge les ventirads jusqu’à 172 mm ainsi que les cartes graphiques de 400 mm (sans le rack des disques durs). Il est possible d’installer un GPU à la verticale. Le panneau I/O sur le boitier dispose de 2 x ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0. À cela s’ajoute l’appellation « DMD » (Dismantlable Modular Design) pour rappeler l’aspect modulaire du boitier.



Le boitier est déjà disponible au prix de 99,99 euros.