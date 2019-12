LEXIP, société française, lance une nouvelle souris de moyenne gamme dans l’arène du Gaming. La Lexip NP93 ALPHA bénéficie des caractéristiques brevetées du fabricant pour en faire la souris ultime. Elle a été conçue par des ingénieurs passionnés de jeux vidéo tout en étant au contact avec les professionnels de l’e-sport.



La particularité de cette souris, c’est qu’elle dispose d’un joystick de pouce à deux axes breveté. Celui-ci dispose d'une inclinaison de +/- 30 degrés dans toutes les directions. Il est aussi naturellement placé au niveau du pouce, sans gêner la prise en main de la souris et en offrant une très grande réactivité.



La précision est assurée par un capteur allant jusqu’à 12 000 DPI, avec un réglage en temps réel, de quoi assurer chaque tir dans les FPS. La glisse, elle, est ultra précise grâce aux 6 patins en céramique combinés avec la fonctionnalité d’ajustement de poids. Les 2 lests différents (3,5 g et 18,4 g) permettent d’ajuster le poids de la Np93 selon ses préférences (poids de la souris à vide : 145 g).



Elle dispose d’un éclairage RGB de 16 millions de couleurs ainsi que de 12 macros programmables via le logiciel dédié. Des profils sont pré enregistré pour les jeux phares du moment. La connectique se fera par un câble USB tressé pour assurer la longévité de la souris.



La souris Gaming Lexip Np93 ALPHA est disponible en précommande au prix de 49,99 euros et sortira le 31 janvier 2020.