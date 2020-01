Il y a quelque temps, Noctua nous avait annoncé la sortie d'une nouvelle version noire de son ventirad le plus costaud : le NH-D15. Nombreux étaient ceux ayant abandonné l'idée que Noctua puisse un jour produire des articles dans un coloris plus mainstream que son éternel standard beige et marron. Mais nous voilà comblés, car oui, nous l'attendions également ; et c'est avec plaisir que nous testons aujourd'hui le NH-D15 chromax.black, qui est une des nouvelles références chromax.black . On se retrouve donc avec un solide ventirad dual tower avec une base en cuivre, avec 6 caloducs.Tout est bon sur le papier, voyons maintenant ce que vaut le NH-D15 chromax.black en conditions réelles !