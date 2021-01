Thermaltake nous gâte en sortant son nouveau bureau gaming. Le Toughdesk 500L offre tout le confort possible à ce jour et surtout un très grand espace de jeu. En effet, celui-ci est en L, ce qui nous donne plus de place, il est de plus électrique pour le réglage de la hauteur et dispose aussi d’un tapis de souris intégré RGB. Des capteurs anti-collision ont aussi été installés tout comme un système de câble management amélioré.

La surface du bureau est donc recouverte d’un tapis de souris géant : la zone principale du bureau qui va accueillir notre boitier, clavier, souris et écran, mais aussi tout le reste, ce qui va nous laisser une très grande marge d’utilisation. De plus, celui-ci est équipé de LED pour offrir des effets lumineux de 16,8 million de couleurs en étant compatible avec le logiciel iTAKE ainsi que Razer Chroma. La surface offre bien évidemment une expérience de glisse impeccable pour de longues heures de jeux.



Le ToughDesk 500L est plein d’astucse et propose un réglage électrique qui permet d’ajuster la hauteur de de 70 à 110 cm via un panneau de contrôle. Ce même panneau permet aussi d’enregistrer 4 réglages de la hauteur. Le fabricant a doté son bureau de capteurs anti-collision qui arrêtent le réglage de la hauteur si un obstacle se trouve plus haut ou plus bas.



Avec ses 3 cm d’épaisseur pour la surface et son châssis en acier, le Toughdesk 500L supporte jusqu’à 150 kg. Les dimensions sont généreuses avec un premier plateau de 180x60 cm secondé par un plateau de 80x60 cm. Thermaltake a aussi prévu un système de «cable management» amélioré, afin de ranger les câbles fr façon discrète.



Il faudra tout de même dépenser 1 699,90 euros pour ce petit bijou !