— Ce clavier est incroyable ! Cela fait qu’une semaine que je l’utilise et tout est parfait, de la customisation incluse dans le bundle jusqu'aux performances que le clavier procure une fois en jeu.

C’est donc en offrant des claviers Everest, des souris Malaku 67 et des tapis de souris haute performance que MOUNTAIN sponsorise les 3 franchises du groupe Misftit Gaming, a savoir Riot Games’ League of Legends European Championship (Misfits Gaming), Activision-Blizzard’s Overwatch League (Florida Mayhem), and Activision-Blizzard’s Call of Duty League (Florida Mutineers).Peu de temps après avoir reçu leurs équipements, les joueurs pros en sont déjà très contents, comme l’explique Oskar «Vander» Bogdan, le support de l’équipe League of Legends :La popularité de MOUTAIN ne cesse de croitre depuis sa création en 2018. Bien que n'ayant été réellement active sur le marché que depuis 2020, plus de 1,6 million de followers et 1 million de reviews et tests ont été vus. Aussi bien dans le monde du gaming que dans celui l’informatique en général, la satisfaction des produits est là. Avec cette entrée dans le monde de l’eSport, le constructeur de périphériques gaming compte bien suivre la montée en puisant de celui-ci.Pour les joueurs professionnels, le clavier et la souris sont aussi importants que les performances du PC en lui-même. Voilà pourquoi l’Everest dispose des dernières technologies du moment ainsi que d’innovation comme le média dock ou le pavé numérique amovible. Le logiciel Base Camp du fabricant permet aussi de repousser la personnalisation du clavier. La Malaku 67 dispose du même logiciel de configuration, mais aussi d’équipement de pointe tel qu’un capteur PixArt PAW3370 optique qui permet ajustée la sensibilité jusqu’à 19 000 DPI !MOUTAIN à poussé l’optimisation jusqu’à l’emballage en s’associant avec «Plastic Bank» pour montrer son respect envers environnement. Ce même emballage réutilisable est travaillé à la hauteur des équipements à l’intérieur, tout en proposant l’historique de la marque afin de donner des explications sur celle-ci et raconter ainsi à l’utilisateur d’où vient ce jeune fabricant.