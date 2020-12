Glacier One 240 MP : 124,90 €

Glacier One 240 MP et 240 MPH avec éclairage HALOS D-RGB : 149,90 €

Glacier One 280 MP : 139,90 €

Glacier One 360 MP : 169,90 €

On note notamment l’arrivée de 3 tailles de radiateurs avec cette série Glacier One : 240, 280 et 360 mm. Chaque modèle bénéficie d’un combo waterblock + pompe équipée d’un couvercle à fixation magnétique, qui cache le système de fixation tout en profitant d’un éclairage ARGB et d’un effet miroir infini.Le design très travaillé saura, à coup sûr, embellir l’intérieur du boitier. Une version blanche est disponible pour le format 240 mm, celle—ci conserve ces caractéristiques de base, mais gagne des ventilateurs avec système HALOS D-RGB en plus pour les effets lumineux toujours plus intenses. Les Glacier One sont équipés de ventilateurs MP, pour un refroidissement aussi efficace que silencieux.Les systèmes de refroidissement Glacier One seront disponibles courant janvier aux prix de :