Depuis le 30 octobre 2020, 3 nouveaux claviers sont disponibles chez Roccat . Nous venons juste de tester le Vulcan TKL avec son petit format et ses switchs mécaniques Roccat Titan et il nous a fait forte impression. Aujourd'hui, nous disposons du Vulcan Pro. C'est un clavier plein format, donc avec un pavé numérique et équipé de switchs Roccat optiques. Le fabricant affirme que ses Titan Switch Optical « offrent un actionnement à la vitesse de la lumière et une précision incroyable ».Direction le test pour vérifier tout cela.