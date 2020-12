De nos jours, les souris à destination des joueurs se doivent d'être légères et avec un capteur de folie à l'image des derniers modèles testés au sein de la rédaction comme la Montain Makalu 67 , la Cooler Master MM711 ou encore la Glorious Model -O HyperX , la division gaming et produits de hautes performances de Kingston l'a bien compris et nous propose de tester sa version de ce type de souris : la Pulsefire Haste. Selon le fabricant, la souris Pulsefire Haste est conçue pour les joueurs d'élite qui cherchent à gagner chaque milliseconde possible pour devenir les meilleurs.Direction le test pour le vérifier !