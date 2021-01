Et si on baladait nos données sur un SSD M.2 NVMe ? Encore une innovation chez Icy Dock ! Celui-ci propose déjà plusieurs solutions de «docking» en ayant développé beaucoup de boitiers internes et externes pour accueillir nos disques de stockage. Cette fois-ci, le fabricant s’attaque aux SSD M.2 NVMe, qui sont réputés pour leurs rapidités de transferts, en proposant un boitier externe, l’Icy Nano MB861U31-1M2B. Derrière ce nom quelque peu barbare, se cache un boitier sobre et classe à la fois, destiné à protéger et servir d’interface entre notre disque de stockage et notre PC sans avoir à installer celui-ci sur notre carte mère. Il utilise une connexion USB 3.1 Gen 2, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gb/s ! Trêve de blabla, allons voir ce qu’il en est réellement !Direction l’unboxing !