Ce combo est destiné à amener du matériel d’entrée de gamme pour la bureautique aussi bien au travail qu’à la maison, mais sans pour autant délaisser la qualité, notamment avec la souris qui dispose de 6 boutons et d’une résolution allant jusqu’à 2400 DPI. Le clavier quant à lui dispose de 10 touches dédiées aux raccourcis multimédias et bureautiques.Afin de rendre le clavier encore plus fonctionnel, celui-ci bénéficie du logiciel CHERRY KEYS pour personnaliser à votre guise les différentes fonctions du clavier ou de la souris. Les touches sont équipées de switches CHERRY SX, pour une frappe précise et très silencieuse, ce qui donne un avantage lors des streams, réunions de travail en visioconférence ou tout simplement pour travailler au calme. Le clavier est aussi doté de plusieurs pads en caoutchouc, pour un maintien optimal.Le combo se veut aussi ergonomique, aussi bien par sa taille que par son design. La souris s’adapte à toutes les tailles de mains et le clavier trouvera sa place sur votre bureau. Comme tout clavier qui se respect, des LEDs sont présentes pour nous donner l’état des majuscules, du verrouillage numérique ou du mode de défilement. Autre point intéressant sur les LEDs, si celles-ci clignotent : il faudra changer les piles ! Enfin, pas souvent, car le constructeur annonce une autonomie de 36 mois, soit 3 ans !L’ensemble CHERRY STREAM DESKTOP est en vente au prix de 54,99 euros, et est disponible en noir ou en blanc.