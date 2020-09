Aujourd'hui chez ZeDen, nous avons la chance de tester un boîtier hors du commun : le In Win 309. Certes, il est au format moyen tour classique mais son agencement intérieur et surtout sa face avant façon Saturday Night Fever lui confèrent un look particulier. Basé sur le châssis du 303 auquel In Win a ajouté en façade une mosaïque de 144 LEDS ARGB, il est conçu pour accueillir de gros watercooling.Nul doute que ce boîtier saura nous en mettre plein la vue. Pour nous en assurer, direction le test !