Fondée aux Pays-Bas en 1983, Trust est une entreprise informatique spécialisée dans les périphériques et accessoires informatique. La société est devenue aujourd'hui un incontournable du marché et ses produits se positionnent sur de vastes gammes. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est sa division Gaming, qui offre du matériel haute-performance destiné aux joueurs qui souhaitent obtenir un avantage dans les jeux compétitifs (FPS, MMO, MOBA ...). Le tout avec un certain style. Après avoir testé un premier modèle de souris Gaming de chez Trust , nous allons découvrir aujourd'hui la Trust Gaming GXT 970 Morfix. Découvrons tout de suite si ce modèle tient ses promesses, à savoir proposer une souris gaming 100% personnalisable !