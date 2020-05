De plus en plus de gamers cherchent à améliorer leur environnement de jeu via la personnalisation de leur battlestations ou de leurs boitiers. Les effets lumineux sur les périphériques et dans les boitiers harmonisent et participent à ce mouvement et c’est là que LIFX intervient. En effet, LIFX propose d’intégrer ses éclairages dans nos espaces de vie ou notre bureau tout en bénéficiant d’une gestion via… Razer Chroma !





La société LIFX étend donc sa gamme de produits à un nouveau public, les gamers, en mettant à disposition des ampoules connectées et des systèmes lumineux qui bénéficient du logiciel LIFX Chroma Connector. Il est alors très simple d’implanter une ambiance selon vos envies et en toute simplicité. D’autant que les couleurs et les puissances d’éclairage interviennent sur le bien-être physique et psychologique de la personne exposée. Par exemple, du bleu favorise la concentration et le sentiment de sécurité alors que le rouge favorise la créativité, la vitalité et la passion. Ces émotions interviendront directement sur vos performances une fois en jeu.



Les effets sont programmables, à vous la chambre licorne avec un effet arc-en-ciel, l’immersion au sein de votre escouade lors des FPS ou l’ambiance musicale via le visualiseur de musique. L’écosystème Razer Chroma s’étend de vos PC à vos périphériques et maintenant à votre zone de jeu avec des effets lumineux toujours plus intenses.