Nous avons récemment eu le plaisir de tester le boitier 309 de chez In Win et il nous a conquis. Et nous ne sommes pas les seuls, car il a déjà reçu deux titres lors des iF DESIGN AWARD 2020 et TAIWAN EXCELLENCE AWARD 2020. L’enthousiasme autour de ce boitier ne s’arrête pas là, car une 3eme Award vient de lui être attribué via le GERMAN DESIGN AWARD 2021 !