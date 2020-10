Le fabricant taïwanais, Cooler Master , très bien implantée dans le domaine des périphériques PC, nous permet de tester aujourd'hui sa souris MM711. Un souris orientée gaming, qui embarque un capteur PixArt PMW 3389 – Ceci annonce de bonnes performances – mais avec un poids tiré vers le bas. En effet, le fabricant annonce sa souris, comme la plus « maigre » de Cooler Master, avec un poids inférieur à 60 g. De plus, Cooler Master nous a fait parvenir son dernier tapis de souris, le MP510, au format M. Pour la MM711, le fabricant a t-il réussi à mélanger : légèreté, performance et prise en main optimale ? Réponse dans le test !