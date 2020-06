Glorious PC Gaming Race après le succès des Model-O , la marque propose une nouvelle souris, la Model D - . Celle-ci est plus petite que son ainée, afin de proposer un produit adapté au joueur ayant de petites mains.

La Model D - reprend les grandes lignes des autres Model comme l’habituel modelage en forme de nids d’abeille, sa résolution de 12 000 DPI ou encore le choix du coloris noir ou blanc. Les patins PTFE et le câble tressé extra flexible sont toujours de mise pour assurer une glisse rapide et une grande liberté de mouvement. Les boutons sont équipés de switches Omron qui assurent la précision de vos clics ainsi qu’une longue durée de vie de la souris. Bien évidemment, ils sont toujours programmables.



Pour ce qui est des dimensions, cette petite souris mesure 120 mm x 40 mm x 61 mm, contre 128 mm x 42 mm x 63 mm pour le Model D initiale. Pour ceux qui dispose des Model O et O -, Glorious met à disposition de nouveaux patins, les G-Floats, à base de céramique polie. Ils sont ultras durables et ultras glissants afin de rendre les parties toujours plus intenses.



La souris est déjà disponible au prix de 59,90 euros et les patins aux prix de 19,90 euros.