Un mot pour qualifier le Phanteks Enthoo Pro 2 : performance. Que ce soit au niveau de l’airflow grâce au panneau mesh espacé ou du design intérieur versatile doté de fonctionnalités à la pointe, le Enthoo Pro 2 est prêt à accueillir les configurations les plus gourmandes, des cartes mères SSI-EEB, du watercooling extrême et beaucoup de stockage. Le boîtier peut également accueillir jusqu’à 15 ventilateurs de 120 mm ou encore 8 en 140 mm et 6 en 120 mm, ainsi que des radiateurs de 480 mm à l’avant ou sur les côtés, et de 360 mm dans les parties supérieures ou inférieures. 11 SSDs et 4 HDDs sont installables aisément grâce aux supports inclus, de nombreux aménagements sont prévus pour l’optimisation du câble management.3 slots pour cartes graphiques verticales sont également prévus (riser vendu séparément), pouvant chacune mesurer jusqu’à 503 mm. Le boîtier Phanteks Entho Pro 2 est disponible en deux versions : coloris noir avec un panneau latéral fermé, ou coloris noir ARGB avec un panneau latéral en verre trempé.L'Enthoo Pro 2 sera disponible dès la seconde quinzaine d’août chez les partenaires revendeurs français aux prix indicatifs de 129,90€ pour le modèle fermé et 139,90€ pour le modèle ARGB.