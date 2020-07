Il existe plusieurs catégories d’alimentations classées par puissance, modularité, certification… Là où Chieftronic , qui n'est autre qu'une branche de Chieftec , se démarque par le design, sans pour autant laisser de côté les principales caractéristiques. En effet, l’alimentation PowerPlay, que nous allons voir dans ce test, dispose d’un design et coloris assez atypiques et assez tape à l’œil. Elle n’est pas moins efficace pour autant, plusieurs puissances sont disponibles (550 W, 650 W, 750 W, 850 W et 1050 W) et elle bénéficie d’une certification 80 PLUS GOLD. Complètement modulaire, la PowerPlay est aussi équipée d’un Smart Fan pour des nuisances sonores et un flux d’air maitrisés.Passons tout de suite à l’unboxing.