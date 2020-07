Silicon Power nous facilite la vie et répond à nos besoins de geek ! Les batteries externes QP65, QP66 et QP75 sont des batteries à charge rapide avec une capacité de 10 000 mAh. Dotées des technologies Power Delivery 18 W USB Type-C et QC3.0 USB Type-A, la recharge est jusqu’à 2,5 fois plus rapide, pour une charge pleine en 3,5 heures au lieu de 6.

La batterie externe QP65 La QP65 est la batterie la plus fine de la gamme avec seulement 11,5 mm d’épaisseur. De plus, elle est ultra légère ce qui la rend très facile à transporter. Son design profite d’un boitier métallique bicolore qui lui donne un look très classe et sa LED d’état du niveau de la batterie vient ajouter une touche futuriste. Un simple bouton allumera cette LED pour donner le niveau de batterie et sortira de la veille les iPhone et iPad.



La batterie externe QP66 La QP66 est une batterie assez innovante, car c’est la 1re sur le marché à proposer 3 ports d’entrée pour la recharge de celle-ci. Il est donc possible d’utiliser un port micro-USB ou USB Type-C ou encore un port de Type Lightning pour recharger les 10 000 mAh ce qui la rend assez polyvalente. Son look profite d’une surface rugueuse avec une finition métallique avec des coupes très nettes et très propres.



La batterie externe 4 en 1 QP75 La QP75 est la batterie externe ultime du globetrotteur ! Très robuste, elle profite d’une coque en caoutchouc qui la protègera des chocs et donc augmentera sa durée de vie. Elle dispose de 4 ports de sorties, dont 2 USB Type-C, 1 USB Type-A et 1 Micro-USB, afin de recharger tout type d’appareil différent.



Aucun prix ni date de disponibilité n'ont été communiqués à ce jour.