Cooler Master allège notre bureau en proposant deux nouveaux boitiers au format M-ITX, le MasterBox NR200 et le MasterBox NR200P. Ces deux versions de boitiers sont donc de format compact, mais peuvent tout de même prendre en charge les cartes graphiques récentes grand format ainsi que des refroidissements de type watercooling.

Ces deux nouveaux châssis de petite taille (376 x 185 x 292 mm) ont spécialement été conçus pour être compact tout en prenant en charger les configurations puissantes. Ils accueillent les ventirads allant jusqu’à 157 mm, les cartes graphiques utilisant jusqu’à 3 slots et d’une longueur maximale de 330 mm horizontalement, mais aussi verticalement grâce au riser fourni (dans la version NR200P). Pour le refroidissement, les boitiers sont pré équipés de deux ventilateurs sickflow de 120 mm et 92 mm pour le NR200 et de deux ventilateurs de 120 mm pour le NR200P, pour un total de 7 emplacements disponibles, mais peuvent aussi prendre en charge le watercooling dont un radiateur de 280 mm.



Les boitiers proposent aussi une installation atypique de l’alimentation, celle-ci s’installe sur le panneau latéral droit ou sur l’avant pour gagner de la place au niveau des GPU. La gamme NR200 est totalement démontable sans outil pour accéder aux différents éléments le plus simplement et rapidement possible. La version NR200P vient avec un panneau latéral en verre trempé alors que pour la version NR200, un panneau en nid d’abeille sera installé.



Chaque version existe en deux couleurs, noir ou blanc. Le NR200 et le NR200P ne seront disponibles qu’en septembre 2020, au prix de 79,99 euros pour la version NR200 et 99,99 euros pour le NR200P.