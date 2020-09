Plusieurs SSD externes sont passés sur le grill à la rédaction ces dernières semaines, que ce soit chez Silicon Power avec le PC 60 ou le Bolt P75 Pro, ou chez Western Digital / Sandisk, avec respectivement le MyPassport Go , et le Extreme . Tous ont en commun d'utiliser des SSD SATA, que ce soit au format 2,5 pouces ou m2. Mais Seagate propose le Firecuda Gaming SSD, et le boitier USB Type C intègre cette fois un SSD PCI-Express en Gen 2. Débits annoncés : 2000 Mo/s, aussi bien en lecture qu'en écriture ! Mais pour cela, il faut disposer d'une carte mère ultra récente qui propose de l'USB 3.2 gen 2x2. Comme ce n'est pas encore le cas de tout le monde, on va voir comment ce SSD se comporte avec d'autres interfaces USB. Et surtout, Seagate indiquer qu'on peut jouer depuis ce SSD, ce nous allons vérifier bien évidemment. Direction le test pour tout savoir !