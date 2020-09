Avec l’arrivée des nouvelles cartes graphiques Nvidia et de nouvelles normes, Seasonic prend les devants et propose des câbles VGA 12 pin, les 12 Pin Micro-Fit 3.0 power connector. Le constructeur à travaillé sur cet adaptateur afin de profiter au maximum des performances des GPU tout en conversant la sécurité de nos configurations.

Les câbles sont proposés avec une longueur de 750 mm et une section de fils de 16 AWG. Les pins de haute qualité, supportant 9 A chacun, sont installés afin d’assurer la connectivité entre les éléments. Le constructeur a veillé à ce que le 12 Pin Micro-Fit 3.0 power connector soit adaptables sur les alimentations Prime, Focus et Core de la marque.



Sea Sonic propose aussi de fournir l’adaptateur gratuitement pour les utilisateurs ayant des alimentations de la marque. Pour cela, il faudra remplir un formulaire sur la page web du constructeur qui sera mis à disposition à partir du 16/09/2020 jusqu’au 31/12/2020. Plusieurs informations vous seront demandées comme le numéro de série et une photo de l’alimentation, une preuve d’achat, un numéro de la carte graphique nécessitant le produit, …







Le produit sera ensuite disponible sur le marché d’ici 2021.