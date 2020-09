Corsair ajoute une nouvelle gamme de boitiers dans son large catalogue. C’est donc la série 4000 qui ouvre le bal au nouveau nommage du fabricant, visant à faciliter le choix des utilisateurs selon les formats et les fonctionnalités. Le 4000D, le 4000 D AIRFLOW et le 4000X RGB font ainsi leurs entrées sur le marché, avec des designs et des caractéristiques uniques.

La série 4000 s’inscrit comme une gamme de boitiers innovante avec une « cable management » amélioré. Le « RapidRoute » de Corsair permet de faire passer les câbles principaux dans un large orifice pour les connecter à la carte mère le plus facilement possible. Un espace de 25 mm derrière la carte mère, un capot pour alimentation, de nombreux attache-câbles et un canal d’acheminement des câbles de bas en haut dédié nous faciliteront la gestion des câbles là aussi.



Le flux d’air est lui aussi optimisé sur ces nouveaux modèles, notamment grâce à la technologie AirGuide et aux nouveaux pales antivortex des derniers ventilateurs de la marque. Pour ce qui est des ventilateurs, les versions 4000D et 4000 D AirFlow viennent avec 2 ventilateurs AirGuide de 120 mm de pré installer alors que le 4000X RGB est équipé de trois ventilateurs SP RGB ELITE AirGuide de 120 mm ainsi que du contrôleur iCUE Lighting Node CORE pour gérer les 8 LEDs ARGB de chaque ventilateur.



L’intérieur des boitiers ne change pas selon la version, la différence viendra du design extérieur. Même s’ils disposent tous d’un panneau latéral en verre trempé, c'est au niveau du panneau avant qu'ils se démarqueront. Le 4000D propose une façade pleine et minimaliste en acier avec chaque côté des ouvertures pour le flux d’air. LE 4000 D AIRFLOW propose un flux d’air encore plus puissant avec des ouvertures triangulaires sur la façade avant. Et enfin, le 4000X RGB proposent un panneau en verre trempé laissant ainsi passer les effets lumineux fournis par les SP RGB ELITE.



Pour l’intérieur, Corsair propose un grand espace de travail et plusieurs emplacements pour le refroidissement. Ils sont capables d’accueillir jusqu’à 6 ventilateurs de 120 mm ou 4 ventilateurs de 140 mm. Compatible watercooling, un radiateur de 360 mm trouvera sa place sur l’avant ou encore un de 280 mm sur le haut. La hauteur max du ventirad est à 170 mm alors que les GPU allant jusqu’à 360 mm trouveront leurs places. Deux supports SSD sont mis à disposition ainsi que 2 plateaux pour HDD. Le panneau I/O moderne, propose même un port USB 3.1 Type-C.



Les boitiers sont déjà disponibles aux prix de 87,90 euros pour le 4000D, 87,90 euros pour le 4000 D AirFlow et 119,90 euros pour le 4000X RGB.