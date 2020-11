Les alimentations de la série POWERUP combinent une haute qualité technique avec des performances élevées, grâce à une technologie à haute densité de puissance et à une gestion des câbles entièrement modulaire, en un seul produit compact qui convient à une variété de systèmes de tours différents. Cette compacité, associée à une efficacité certifiée 80 PLUS GOLD et à des puissances de 550W, 650W, 750W et 850W, rend la série POWERUP idéale pour les joueurs.La longueur totale de seulement 14 cm permet aux blocs d'alimentation POWERUP d'être intégrés dans des boitiers de faibles dimensions, mais aussi dans de grands systèmes en raison de longs câbles plats de 65 cm de longueur. La palette de couleurs moderne du bloc d'alimentation ainsi que le la forme innovante et unique de la grille du ventilateur permet la combinaison parfaite avec différentes constructions de boîtier.Les dernières technologies LLC à pont complet et CC-CC conduisent à de faibles valeurs d'ondulation et à une régulation de tension stricte, de sorte que le système est toujours supporté de manière fiable et efficace avec la quantité d'énergie appropriée. Chieftronic offre une garantie de cinq ans sur tous les produits de la série POWERUP.La série d'alimentations POWERUP sera disponible à partir du mois de décembre 2020.