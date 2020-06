Glary Alpha Gaming : 26 euros

Onyx Ace Qualcomm TWS : 26 euros

Onyx Free IPX7 Waterproof & UV Sterilization TWS earbuds : 30 euros

Le casque Glary Alpha Gaming est équipé de pilote HD de 50 mm pour un son immersif et de qualité qui se combine à une technologie de suppression des nuisances sonores externes. Le microphone est ajustable jusqu’à 360 degrés afin de profiter d’un réglage optimal pour une communication sans défaut. Le casque est très ergonomique et s’adapte de lui-même sur la tête pour un confort sans pareil. Afin d’être dans l’esprit Gaming, le Glary Alpha Gaming dispose d’effet lumineux RGB réglable via la télécommande sur le câble. Celui-ci permet aussi le réglage des volumes. Sa connectique en Y le rend multiplateforme pour un fonctionnement aussi bien sur PC que console ou autres périphériques portables.Les différents produits qui sont proposés avec une réduction se retrouvent sur AliExpress à -50 %. Ce qui nous donne des prix à :