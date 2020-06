Les NAS sont déjà très utilisés par les grosses entreprises, mais aussi de plus en plus par les particuliers ou les micros entreprises afin de centraliser leurs données et les partager entre les utilisateurs. Synology propose les NAS DS720+ et DS420+, des NAS aux petits formats et accessibles à tous pour répondre à la demande.

Les NAS DS720+ et le DS420+ proposent respectivement 4 et 2 baies de stockages, mais aussi de deux emplacements NVMe M.2 dédiés au cache et d’un processeur mis à jour. Les transferts n’ont jamais été aussi fluides et rapides et voient leurs vitesses multipliées par 20 en lecture/écriture. Cette série Plus se voie aussi améliorée grâce à des applications jusqu’à 143 % plus réactives.



Pour assurer la sécurité des données, Synology propose plus solutions de sauvegarde facilement configurable avec un fonctionnement fluide en arrière-plan. Fini les sauvegardes manuelles, tout se fait automatiquement et tout peut être planifié afin de ne plus perdre son temps et juste profiter de ses données. Des autorisations peuvent être attribuées pour avoir accès aux fichiers.



Côté fonctionnalités, il est possible de diffuser du contenu à plusieurs personnes ou éditer des vidéos en haute définition de façon fluide et sans interrompre le partage des autres données. La série Plus est très flexible et permet de synchroniser et partager le contenu du NAS entre plusieurs périphériques numériques de systèmes d’exploitation différents.



Les deux produits sont déjà disponibles au prix de 461,95 euros pour le DS720+ et 581,95 pour le DS420+.