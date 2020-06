Sorti le 2 juin dernier, VALORANT vient de se voir doté coup sur coup de deux nouvelles versions par Riot Games , faisant ainsi passer le jeu en version 1.02.Avec une stratégie des plus établies qui utilisait le système de drop de Twitch (qui consistait à donner l'accès à la bêta à ceux qui regardait du gameplay sur les chaines associées), Riot Games a fait parler de lui au cours des derniers mois enregistrant des pics de visionnage pour son jeu de tir à la première personne. Une certaine hype s'est donc créée autour du titre, ce qui n'a pas échappé aux développeurs qui, et peut être avec un excès de confiance, ont décidé d'avancer la sortie officielle de VALORANT On les soupçonne de profiter de la popularité actuelle du jeu afin de rameuter un maximum de joueurs et ainsi financer VALORANT grâce aux skinx déjà présentes, et de sortir de nombreux patch plus tard pour rééquilibrer, ce qui explique cette politique de déploiement rapide. Le dernier patch en date a apporté le mode compétitif avec 7 rangs différents, de Iron à Immortal, puis Radiant.Le marquage (l'effet de ralentissement subi lorsque vous êtes touché par une balle) a été ajusté, en partie pour augmenter les chances de survie si vous êtes à proximité d'une position à couvert. Par ailleurs, plusieurs ajustements ont été effectués sur toutes les cartes. Ils devraient réduire la tendance à utiliser les compétences des joueurs certains emplacements précis. Enfin, l'interface des menus a été améliorée.