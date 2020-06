TS-253D-4G: 2 baies de lecteur, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go)

TS-453D-4G: 4 baies de lecteur, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go)

TS-453D-8G: 4 baies de lecteur, 8 Go de mémoire DDR4 (2 x 4 Go)

TS-653D-4G: 6 baies de lecteur, 4 Go de mémoire DDR4 (1 x 4 Go)

TS-653D-8G: 6 baies de lecteur, 8 Go de mémoire DDR4 (2 x 4 Go)

Processeur quad-core Intel® Celeron® J4125 2,0 GHz (peut passer à 2,7 GHz)

Disques durs ou SSD 2,5/3,5 pouces SATA 6 Gbit/s remplaçables à chaud

2 x ports réseau RJ45 2,5GbE (compatibles avec le 1GbE)

1 x emplacement PCIe Gen 2 x2 (emplacement PCIe Gen 2 x4 pour le TS-253D)

2 x ports USB 3.2 Gen 1, 3 x ports USB 2.0

1 x sortie HDMI 2.0 4K à 60 Hz

La gamme TS-x53D est alimentée par un processeur quad-core Intel Celeron J4125 2,0 GHz (peut passer à 2,7 GHz) avec jusqu’à 8 Go de mémoire DDR4. Les deux ports RJ45 2,5GbE intégrés peuvent délivrer des vitesses de transfert jusqu’à 5 Gbit/s avec l’Agrégation de ports. L’emplacement PCIe 2.0 permet d’installer des cartes d’extension pour améliorer les fonctionnalités du NAS (telles qu’une carte réseau 5GbE/10GbE, une carte réseau/de stockage QM2 , ou un adaptateur sans fil QWA-AC2600 ). Le NAS TS-x53D prend en charge le cache SSD pour les applications à faible latence, ou peut devenir un stockage hiérarchisé à optimisation automatique grâce à la technologie Qtier, pour atteindre des performances optimales tout en équilibrant aussi l’utilisation du stockage.Conçue pour les professionnels, la gamme TS-x53D prend en charge le stockage, le partage, la sauvegarde et la synchronisation avancés des fichiers ainsi que la protection des données pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches quotidiennes productives. Les snapshots basés sur blocs facilitent la protection et la restauration des données et réduisent efficacement les menaces de rançongiciels. HBS (Hybrid Backup Sync) réalise des tâches efficaces de sauvegarde locales/distantes/sur le cloud, et comprend la technologie QuDedup qui déduplique les fichiers de sauvegarde à la source afin d’économiser du temps, de l’espace et de la bande passante. Les sauvegardes multi-versions pour une protection supérieure seront également plus rapides. De plus, le TS-x53D possède de nombreuses fonctionnalités multimédias avec une sortie HDMI 2.0 pour afficher des vidéos jusqu’en 4 K (4096 x 2160) à 60 Hz, le transcodage vidéo 4K de haute qualité pour convertir des vidéos aux formats de fichiers universels et la diffusion vidéo via DLNA, Plex et Chromecast.La capacité de stockage du TS-x53D est évolutive, en connectant les boitiers d’extension de stockage QNAP ou en activant la fonction VJBOD pour utiliser la capacité de stockage non utilisée d’un autre NAS QNAP. De même, il est possible d’augmenter la fonctionnalité du TS-x53D en installant des applis depuis le QTS App Center intégré ; telles que l’hébergement de plusieurs machines virtuelles et conteneurs, le déploiement d’une passerelle de stockage en cloud et la mise en place d’un système de vidéosurveillance professionnel entre autres.Les différentes versions de NAS se déclinent comme suit :Toutes les versions précédemment citées ont en commun la configuration suivante :