En plus de son design unique, Le MF120 GT ARGB est équipé de 20 LEDs ARGB afin de faire briller le cadre en X au travers des pales transparentes. Ce côté lumineux est contrôlable directement via les cartes mères compatibles ou par les contrôleur fourni. Il est à noter que ces ventilateurs sont PWM pour optimiser au mieux les flux d’airs et de trouver la balance entre la gestion de la température et les nuisances sonores.Le produit est disponible depuis le 23 juin au prix de 59,99 euros et se compose de 3 ventilateurs, d’un contrôleur 4 ports PWM et 6 ports ARGB ainsi que du nécessaire pour la fixation.