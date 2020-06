Creative est un leader mondial de l’électronique grand public. Reconnu pour ses cartes sons Sound Blaster et pour avoir été un acteur majeur de la révolution multimédia, la société est maintenant au cœur du divertissement numérique au travers de solutions révolutionnaires et notamment le procédé avant-gardiste incroyable que représente la technologie Super X-Fi Headphone Holography. A ce titre, la marque originaire de Singapour nous présente son dernier casque intra-auriculaire filaire USB-C : le SXFI Trio.



Alimenté par USB-C avec audio numérique pour une qualité sonore supérieure, le SXFI Trio est constitué d'une paire d'écouteurs intra-auriculaires équipés de la technologie d'holographie pour casques Super X-Fi. Pourvu d'un système à triple haut-parleurs, d'où son nom, le Trio offre un son précis et naturel avec une clarté incroyable permettant de percevoir tous les détails de la musique écoutée. Deux transducteurs équilibrés forment l’armature audio pour des aigus et médiums détaillés tandis que le troisième transducteur en bio-cellulose se charge de délivrer de puissantes basses. Les trois éléments travaillent de concert pour une fidélité audio maximale. Avec un rapport signal / bruit de 100 dB et un taux de distorsion d’intermodulation (IMD) de 0,008%, le SXFI TRIO offre une clarté audio exceptionnelle avec une image aussi précise qu’équilibrée pour un son parfaitement naturel.Le SXFI Trio se démarque par le niveau de réalisme qu'il propose pour les appels audio tout en rendant plus intimistes les appels vidéo avec la famille et les proches. Parfaite pour les longues conversations, la spatialisation Super X-Fi élimine la fatigue causée par les écouteurs conventionnels. Il est le compagnon parfait pour travailler, apprendre et jouer depuis la maison, plutôt que de s’encombrer d’un casque massif. Le design anglé des écouteurs est spécifiquement conçu pour un confort maximum, alors qu'il est accompagné de six paires d’embouts en silicone de différentes tailles pour offrir la meilleure tenue possible.Les écouteurs SXFI TRIO sont disponibles au prix de 129,99 euros sur le site du fabricant.