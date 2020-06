Thermaltake revisite son boitier à succès Tower 900, qui de base est un boiter de grande taille, et propose son petit frère, le Tower 100. En effet, cette mini tour garde le design de son ainé, mais n’acceptera que les cartes mères au format ITX, et bien sûr, le tout verticalement.

Le Tower 100 est plut petit, mais dispose de l’essentiel pour accueillir votre configuration. Outre la carte même mini-ITX, il est possible d’installer un AIO de 120 mm sur le dessus pour refroidir le processeur. Une carte graphique allant jusqu’à 320 mm trouvera sa place dans le boitier afin de pouvoir profiter de tout son potentiel sans devoir utiliser un boitier de grande taille. Les alimentations au format ATX standard sont bien sûr acceptées, ce qui évitera d’invertir dans un bloc au format SFX. Un ventilateur de 140 mm pourra être installé au-dessus de l’alimentation.



Le stockage n’est pas oublié, il y aura de la place pour 2 HHD 3.5" ou 2 SSD 2.5". Le panneau I/O bénéficie des derniers ports les plus rapides comme un port USB Type-C, deux ports USB 3.0, un port HD audio. Il ne fait nul doute que le Tower 100 saura plaire. Il propose deux coloris : soit blanc, soit noir, et dispose de 3 panneaux en verre trempé (un sur l’avant et un de chaque côté) pour pouvoir admirer l’esthétisme de la configuration.



Le produit sera disponible au mois de septembre au prix de 70 USD (HT) pour le noir et 79 USD (HT) pour le blanc.