Thermaltake propose un nouveau boitier tréééééés ventilé avec son nouveau CORE P8 TG. En effet, avec plus de 18 emplacements pour ventilateur 120 mm ou 12 de 140 mm, ce nouveau boitier grande tour annonce vite les immenses possibilités de configuration. Ce mastodonte mesure 660 x 260 x 626 mm pour un poids de 22,6 kg et dispose d’une vitre trempée de 4 mm à l’avant, mais aussi sur le côté latéral gauche et le dessus.

Son design élégant propose donc un mode fermé par les vitres, mais peux aussi agir en temps qu’open frame en enlèvement la plaque en verre supérieure pour optimiser son flux d’air si nécessaire. Comme les CORE P3 ou CORE P5, ce CORE P8 peut être installé directement sur le bureau, mais aussi monté sur un mur via le support intégré. Cela permet de gagner aussi bien de la place qu’en cachet.



Le fabricant propose aussi de garder votre configuration à l’abri des poussières grâce à des filtres magnétiques sur le dessus, le dessous et le côté droit. Afin d’optimiser le boitier, la connectique se fera sur le côté de la face avant et dispose des ports les plus utiles et récents, a savoir : un port USB type-C, deux ports USB 3.0 ainsi que deux ports USB 2.0, un port HD Audio, un bouton ON/OFF et un bouton RESET.



Côtés caractéristiques, on peut dire que le boitier ne manque de rien et acceptera tous les derniers composants de haut de gamme. Il accueillera les cartes mères du format m-ITX au format E-ATX accompagnées d’un ventirad allant jusqu’à 180 mm. L’installation de carte graphique verticale est possible via le support fourni avec son riser. Le stockage dispose de plusieurs emplacements pour un total de 7 SSD/HDD 2,5" plus 3 HHD 3.5".



Les cartes graphiques, elles, iront jusqu’a 320 mm sans réservoir et 280 avec, car oui, il semble évidant que ce boitier est compatible watercooling. Il prendra en charge les radiateurs de 480 mm sur la face avant ainsi que 420 mm sur le dessus ou encore un autre de 480 mm sur le côté droits et finalement un radiateur de 240 mm sur le bas. Bien sûr, ce sont les dimensions maxima, les radiateurs de petite taille seront bien entendu les bienvenus. La distroplate Pacific Core P5 DP-D5 Plus avec pompe combinée aura sa place aussi.



Pour le moment, le prix indicatif pour ce boitier est de 199 USD (HT), avec une disponibilité attendue courant de l'été.