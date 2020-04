Crucial , filiale de Micron, lance deux nouveaux SSD au format NVME haut de gamme, les P2 et P5. Le P5 s’adresse plutôt aux joueurs, professionnels ou les créateurs de contenus afin d’offrir des performances accrues alors que la version P2 s’adresse au public standard avec un prix intéressant.



Pour ce qui est du SSD P5, Crucial propose 4 versions : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Avec une vitesse de lecteur de 3400 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3 000 Mo/s, les nouveaux P5 proposent des performances inégalées et ultras rapides, grâce à la NAND 3D TLC de Micron. Les utilisateurs ayant besoin de lancement rapide d’application, de Windows ou de jeux trouveront avec le P5 un allié de taille.



Le SSD optimise les performances et la durabilité des équipements informatiques grâce à une accélération d’écriture dynamique, des algorithmes de correction d’erreurs et une technologie de protection thermique adaptative. Afin d’assurer la qualité de leurs équipements, Crucial fait subir de nombreuses heures de validations préliminaires ainsi que des tests de qualifications. La longévité des SSD est très grande, avec deux millions d’heures de MTBF (temps moyen entre deux pannes).



Les SSD P2 sont proposés aux utilisateurs cherchant à améliorer les performances de leurs PC sans se ruiner. Plus modeste, celui-ci se décline dans une version 250 Go et 500 Go, pour des vitesses d’écriture de 940 Mo/s et de lecture de 2 300 Mo/s pour la version 500 Go et de vitesses d’écriture de 1 150 Mo/s et de lecture de 2 100 Mo/s pour la version 250 Go. Les P2 ont subi les mêmes tests que la version P5 pour assurer une qualité sans faille et une longue durée de vie.



Les SSD P5 et P2 sont très simples d’installation, un simple tourne vis suffit. Le constructeur met à dispositions le logiciel « Acronis True Image HD », qui permet de migrer toutes les données rapidement et facilement, ainsi que la suite logicielle Crucial Storage Executive pour la gestion des firmwares en plus d’autres outils de paramétrage.



La date de sortie et les prix des SSD P5 ne nous ont pas été communiqués. Cependant, les P2 sont déjà disponibles au prix de 71,99 euros la version 500 Go et 61,19 euros pour la version 250 Go.