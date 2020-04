Nous passons de plus en plus de temps avec nos appareils mobiles qui se multiplient à très grande vitesse et toutes ces batteries ont besoin d’être rechargées. C’est là que Silicon Power entre en jeu en proposant ses 5 nouvelles batteries externes : la GP25, la GD27, la GP27, la GP28 et la GS28. Le constructeur a doté ses accessoires des technologies SP Core comprenant smartSENSE, smartFOCUS, smartSHIELD, afin d’offrir une protection optimale.

La GP25 La batterie GP25 est la batterie au plus petit format, mais n’est pas dépourvu de puissance pour autant. Elle dispose d’une capacité de charge de 10 000 mAh ainsi que de deux ports USB Type A pour charger efficacement deux appareils en même temps. La charge est sous contrôle grâce à un écran LED vous indiquant la charge restante.



Les GD27 et GP27 Les batteries GD27 et GP27 disposent respectivement de 5000 mAh et 10 000 mAh ainsi que d’un format physique plus grande que la version GP25, mais restent fines et très légères. Ces batteries externes sont très élégantes grâce à une surface métallique et une finition semi-mate. Pas d'écran LED sur ce modèle mais il reste capable de charger de deux appareils disposant d’un USB Type-A.



Les GP28 et GS28 Les batterie GP28 et GS28 ont la plus grande capacité de puissance avec 10 000 mAh et 20 000 mAh. Le design reprend celui de la GP25 mais en plus grand. Toutes deux sont équipées de deux ports USB Type-A ainsi que d’un écran LED numérique pour avoir l’état de charge.



Aucun prix ni date de commercialisation ne nous ont été communiqués.