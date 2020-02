La différence entre ces deux tapis réside dans leurs dimensions : 1200 x 600 x 3 mm pour le MPJ-1200 et 890 x 450 x 3 mm pour le MPJ-890. La surface est faite de matériaux de première qualité, pour assurer une détection précise du capteur de la souris et permet une glisse parfaite de celle-ci. Deux déclinaisons sont proposées, une version black et une version Stealth black (avec motif) afin de satisfaire un maximum de joueur.Les produits seront disponibles courant du mois de mars, au prix de 39,90 euros pour les modèles MPJ-1200 et 24,90 euros pour les modèles MPJ-890.