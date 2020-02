AOC nous dévoile un nouvel écran incurvé dans sa grande gamme de moniteurs Gaming, l’AG353UCG. Il s’agit là d’un moniteur très haut de gamme de 35’’ plein de technologie et de paramètres pour être au top de la partie de jeu en cours. Sa résolution UWQHD (3 440 x 1 440) en format 21:9 trouvera sa place sur toutes les battlestations digne de se nom.



Son look futuriste garde les grandes lignes de la gamme AGON 3, avec un châssis bord à bord sur 3 côtés. L’écran dispose aussi d’un éclairage RGB en forme de cercle à l’arrière ainsi que d’un pied rouge en V primé par un « Red Dot Design Award 2018 ». Le pied permet un réglage de la hauteur sur une course de 120 mm et plusieurs inclinaisons, il est aussi très ergonomique sans encombrer l’espace de travail.



L’AG353UCG dispose d’une fréquence de 200 Hz pour une réactivité optimale lors des compétitions de jeux vidéo quel que soit son type (MOBA, course, FPS, …) et accroire les performances de l’utilisateur. La transition entre chaque pixel est tellement minime qu’elle permet à la dalle d’afficher 200 images par seconde sans le moindre artefact. Le temps de réponse de 2 ms GtG élimine quasiment tout effet de rémanence.



La qualité d’image est, bien évidemment, à couper le souffle. Le moniteur est équipé d’une dalle VA10-bit qui utilise la technologie Quantum Dot pour une couverture de l’espace couleur DCI-P3 de 90 %, soit une qualité sensiblement plus large que le sRGB. L’écran est capable de gérer 1,07 milliard de couleurs pour proposer des transitions plus subtiles et des couleurs plus fidèles, adaptées aux contenus HDR. L’AG353UCG est certifié VESA DisplayHDR 1000. Sa plage dynamique va de 0,05 nits dans les noirs au pic de 1 000 nits dans les zones les plus lumineuses. La technologie VA lui permet aussi d’atteindre un niveau de contraste statique de 2 500:1, plus de deux fois supérieures à celui des moniteurs classiques à dalle IPS ou TN. En outre, ses 512 zones de rétroéclairage (local dimming) lui permettent d’afficher des images à très haute dynamique.



Comme le veut le fabricant, l’écran est aussi fonctionnel. Il dispose d’un menu OSD accessible via un joystick à 5 directions sur la partie basse du châssis ainsi que d’un repose casque de chaque côté de l’écran. Le pied fourni est équipé d’une poignée de transport assis que d’un système de gestion de câble. L’installation sur le pied ou un support VECA s’effectue en un clic pour une facilité de mise en place.



L’AOC AGON AG353UCG est disponible au prix de 2 509 euros.