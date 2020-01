Au-delà de son design unique, le Big Chungus repose sur un cadre et une base en aluminium de haute qualité, tandis que les panneaux latéraux, avant et supérieur sont en verre trempé teinté. Le boîtier offre assez d’espace pour 2 radiateurs de 360 mm et 1 240 mm. 5 ventilateurs 120 mm RGB sont préinstallés. Le format E-ATX est pris en charge, ainsi que des cartes graphiques allant jusqu’à 335mm et des refroidisseurs CPU jusqu’à 175mm.Le moyen-tour Quantum présente quant à lui une fente diagonale en mesh sur son panneau avant afin d’optimiser le flux d’air du boîtier. La fente est accentuée par une bande RGB, mettant en avant le style unique du boîtier. Côté espace, jusqu’à 5 ventilateurs 120 mm et 4 ventilateurs 140 mm trouvent leur place dans le boîtier, ainsi que des radiateurs allant jusqu’à 240 mm à l’avant. Un ventilateur 120 mm RGB est préinstallé à l’arrière. Le format E-ATX est pris en charge, ainsi que des cartes graphiques pouvant atteindre 340 mm et un refroidisseur CPU de 155 mm.Ces deux nouveautés Kolink seront disponibles dès la première quinzaine de février chez les partenaires revendeurs locaux aux prix indicatifs de 239,90 euros pour le Big Chungus et 54,90 euros pour le Quantum.